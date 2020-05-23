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Американка нашла на обочине дороги зуб гигантской доисторической акулы

03:19, 23 мая 2020
Общество
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Американка случайно нашла зуб / фото pinimg.com

Находка лежала на грунтовой дороге в ​​резервации Эглин на северо-западе штата Флорида, сообщает Newsweek.

Она заметила, что что-то торчит из земли на вечерней прогулке 11 мая. Утром Клатт вернулась на то же место вместе с другом и откопала зуб.

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Американка передала находку палеонтологам, которые подтвердили, что найденный зуб принадлежал Carcharocles megalodon — самой большой из когда-либо живших акул. Согласно исследованиям, мегалодоны достигали 18 м в длину, то есть были в три раза длиннее больших белых акул.

Ученые из Университета Флориды подозревают, что зуб изначально находился в карьере, из которого привезли грунт для строительства дороги.

Сравнительные размеры человека, большой белой акулы и мегалодона / фото bbc

Как сообщал ранее УНИАН, ученые нашли кальмара, который подавился рыбой 200 миллионов лет назад.

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