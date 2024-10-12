Дополнительные поезда решено назначить в связи с каникулами у школьников.

На время школьных каникул назначены дополнительные поезда на направления, которые пользуются спросом у украинцев - Киев-Одесса-Киев и Львов-Киев-Львов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", поезд №115/116 будет отправляться из Киева 27 октября в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении - из Одессы, поезд будет отправляться в тот же день в 10:14, а в Киев будет прибывать в 19:48.

Также говорится, что поезд №191/192 будет отправляться из Киева 20, 25 и 27 октября в 08:18, а во Львов - в 16:05. В обратном направлении он будет отправляться из Львова в эти же дни в 14:10 и прибывать в столицу в 21:33. Также уточняется, что в составе этого поезда - вагоны типа купе и люкс. Обращается внимание, что он может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие с пересадками во Львове или Киеве.

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"Укрзализныця": новости

Ранее в "Укрзализныце" рассказали, что внедрение новой системы Entry/Exit Scheme (EES) для пограничного контроля ЕС не повлияет на процесс покупки билетов на поезда. УНИАН объяснили, что внедрение указанной системы имеет влияние непосредственно на процедуру пересечения государственной границы. Внедрение такой системы имеет целью усиление безопасности на границах ЕС и предусматривает отмену "ручных" проверок паспортов и ускорение процесса электронных проверок. В то же время специалисты изучают все возможные факторы изменений для пассажиров при внедрении EES.

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