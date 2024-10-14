Продажа билетов на дополнительные рейсы уже начата.

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев - Каменец-Подольский - Киев на период школьных каникул. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Усиливаем предложение мест на период осенних школьных каникул и назначаем дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев - Каменец-Подольский - Киев. Дополнительный поезд будет отправляться из Киева 24, 28 и 31 октября в 08:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20", - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Каменец-Подольского в эти же даты в 11:35 и прибывать в Киев в 19:48.

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Отмечается, что поезд может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие в Хмельницкий или поездку в Киев из Хмельницкого или Винницы. В составе поезда есть вагоны всех типов: плацкартные, купе и люкс.

"Продажа билетов на дополнительные рейсы уже начата", - отметили в УЗ.

Укрзализныця - последние новости

Как писал УНИАН, ранее "Укрзализныця" объявила о назначении на время школьных каникул дополнительных поездов на направления Киев-Одесса-Киев и Львов-Киев-Львов.

Также сообщалось, что в Украине популярный поезд временно изменит маршрут. Из-за ремонтных работ на железной дороге в пределах Черкасской области поезд №148/147 Одесса - Киев отправлением из Одессы с 22 октября по 3 декабря, отправлением из Киева с 23 октября по 4 декабря будет следовать измененным маршрутом - в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя.

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