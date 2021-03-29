Тело убитого нашли 28 марта в лесополосе.

Активист и участник АТО Александр Мандич (позывной – «Ташкент») погиб от удара ножом в спину.

Читайте такжеПодозреваемый сознался в убийстве 7-летней Марии Борисовой (видео, документ)Об подробностях произошедшего пишет «Диалог.UA».

Как рассказывают его знакомые, в последнее время он «занимался противодействием квартирным аферам и конфликтовал с группой рейдеров». Отмечается, что Мандич даже обращался за помощью к специалистам и называл много данных коллекторов.

Александра Мандича похитили трое неизвестных человек в масках четыре дня назад, 24 марта.

«Нападавшие сильно избили активиста: стены и пол его квартиры были испачканы кровью, на полу нашли выбитый зуб. Очевидцы публиковали фото разгромленной квартиры, где мебель и вещи были разбросаны по комнатам. Сосед Мандича успел записать видео похищения», – говорится в сообщении.

Как сообщает ТСН, Александр Мандич был известным в Киеве активистом Майдана. Он «защищал людей от нападок рейдеров и квартирных аферистов». Друзья его смерть связывают именно с этой его деятельностью.

Убийство Александра Мандича: что известно

Тело активиста нашли 28 марта в лесополосе в Киевской области.

По информации прокуратуры, по подозрению в убийстве задержали троих человек.

Согласно материалам следствия, подозреваемые около часа удерживали активиста у него в квартире против и наносили удары в различные части тела. После этого его в полуобморочном состоянии силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц