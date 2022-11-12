Эта инициатива была начата на фандрейзинговой платформе UNITED24 для защиты акватории украинских морей, инфраструктуры, мирных городов и граждан от крылатых ракет, которые выпускают российские террористы из акватории Черного моря.

Команда Аккордбанка продолжает помогать нашим героическим воинам приближать победу над врагом.

После помощи Фонда Сергея Притулы на приобретение дронов-камикадзе RAM II UAV и передачи бронированных автомобилей и пикапов разным подразделениям ВСУ, банк сделал очередной шаг – оказал финансовую помощь на создание флота морских дронов. Эта инициатива была начата на фандрейзинговой платформе UNITED24 для защиты акватории украинских морей, инфраструктуры, мирных городов и граждан от крылатых ракет, которые выпускают российские террористы из акватории Черного моря.

"С начала военной агрессии России против Украины мы сохранили ежемесячную прибыльную деятельность, увеличили количество рабочих мест и открыли почти 30 новых отделений. Это наш профессиональный ответ врагу. Но самый главный результат команды Аккордбанка - это системная и регулярная поддержка Вооруженных Сил Украины. Работаем над открытием отделения Аккордбанка в Херсоне в ближайшее время", - рассказал Алексей Руднев, председатель правления ПУАО "КБ "Аккордбанк".