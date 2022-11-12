Команда Аккордбанка продолжает помогать нашим героическим воинам приближать победу над врагом.
После помощи Фонда Сергея Притулы на приобретение дронов-камикадзе RAM II UAV и передачи бронированных автомобилей и пикапов разным подразделениям ВСУ, банк сделал очередной шаг – оказал финансовую помощь на создание флота морских дронов. Эта инициатива была начата на фандрейзинговой платформе UNITED24 для защиты акватории украинских морей, инфраструктуры, мирных городов и граждан от крылатых ракет, которые выпускают российские террористы из акватории Черного моря.
"С начала военной агрессии России против Украины мы сохранили ежемесячную прибыльную деятельность, увеличили количество рабочих мест и открыли почти 30 новых отделений. Это наш профессиональный ответ врагу. Но самый главный результат команды Аккордбанка - это системная и регулярная поддержка Вооруженных Сил Украины. Работаем над открытием отделения Аккордбанка в Херсоне в ближайшее время", - рассказал Алексей Руднев, председатель правления ПУАО "КБ "Аккордбанк".