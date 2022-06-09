Владимир Рогов заявил, что представители примерно 40 стран буквально рвутся на фейковый реферндум.

Владимир Рогов, которого россияне поставили руководить временно оккупированной частью Запорожской области, пригласил международных наблюдателей. Он заявил, что якобы уже поступают обращения США, Канады, а также страна Азии и Африки

Об этом коллаборант заявил в комментарии российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости"

"Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей. К нам уже поступают десятки обращений из практически всех западноевропейских стран, Северной Америки, включая США и Канаду, Азии, Африки", - заявил предатель.

По его словам, якобы представители около 40 стран хотят посмотреть на проведение фейкового референдума, "чтобы донести правду до международного сообщества".

Кроме того, Рогов заявил, что на временно оккупированные территории уже якобы приезжали иностранные журналисты и общественные деятели, в том числе Германии, США и Великобритании.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 июня коллаборанты анонсировали "референдум" о присоединении Запорожской области к Российской Федерации.

9 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российские войска пытаются возобновить наступление, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область.

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