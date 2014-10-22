На Углегорск готовится наступление чеченцев и донских казаков — СМИ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила журналист Юлия Кириенко, ссылаясь на данные разведки.

Она, в частности, отметила, что у нашей разведки есть информация о том, что террористы стягивают силы в район Енакиево.

"У них есть тяжелая техника, а также появилось пополнение в живой силе", — подчеркнула Кириенко.

Корреспондент уточнила, что речь идет о группировках чеченцев и донских казаков.

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"Солдаты предполагают, что они могут пойти в наступление на Углегорск, чтобы отбить этот город у украинских сил. Солдаты ожидают их активизации в дни выборов", — заявила она.

В то же время, по данным журналиста, в самом Углегорске пока спокойно, город пытается вернуться к нормальной жизни.

"Украинские армейцы доставили туда гуманитарную помощь — 28 тонн продовольствия. Однако это вызвало в городе скандал, поскольку люди говорят, что местные власти гуманитарную помощь получают, но на руки не раздают", — добавила Кириенко.