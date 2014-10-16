Жена Порошенко привезла гуманитарную помощь в зону АТО

Сегодня, 15 октября, Марина Порошенко в сопровождении бойцов международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», в рамках благотворительной акции «С теплом в сердце» доставила гуманитарную помощь в зону проведения антитеррористической операции.

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Груз, вмещающий 30 тонн, доставлен двумя грузовиками. Груз содержит теплую одежду и обувь, белье, флисовые кофты, шапки, рукавицы, берцы, резиновые сапоги. Также, военным были переданы карематы, спальные мешки, плащ-палатки, термосы.

А «теплый» багаж - детские письма и рисунки с благодарностью и словами поддержки военным за их работу. Во время визита первая леди посетила штаб АТО и базу расположения 95 отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантник войск Вооруженных Сил Украины, где осмотрела палатки в которых живут военные, медицинскую роту аэромобильной бригады, отдельно пообщалась с женщинами-военнослужащими.

Из штаба АТО большая часть груза в сопровождении бойцов международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» сразу же была отправлена ​​к блокпостам на передовую. - Это наш первый караван, и мы стремимся, чтобы скорее на нашей земле воцарился мир. Но пока вам понадобится наша помощь - можете быть уверены, что вы ее получите, - отметила первая леди.

Супруга Президента выразила признательность военным от имени всех Украинских и украинских женщин. Также Марина Порошенко доставила теплую одежду, обувь и игрушки детям переселенцев из пострадавших в результате обстрелов районов.