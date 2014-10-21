Боевики используют детей, чтобы выманивать боеприпасы у военных

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В поселке Гранитное, где проходит первая линия обороны Мариуполя, школьники просят у бойцов вооруженных сил боеприпасы.

Силовики выяснили, что хозяева одного из местных домов предлагают детям за снаряды деньги, а сами продают их боевикам, которые дислоцируются в полукилометре от украинского блокпоста. Объемы поставок оружия террористам выясняют в службе безопасности, которая взяла здание под свой контроль.

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Ранее сообщалось, что боевики всю ночь обстреливали силовиков из "Градов" и минометов.