Боевики используют детей, чтобы выманивать боеприпасы у военных
10:24, 21 октября 2014Общество
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Боевики, которые выгнали из домов свыше 419 тысяч украинцев, подсылают детей за снарядами к украинским военным.
REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В поселке Гранитное, где проходит первая линия обороны Мариуполя, школьники просят у бойцов вооруженных сил боеприпасы.
Силовики выяснили, что хозяева одного из местных домов предлагают детям за снаряды деньги, а сами продают их боевикам, которые дислоцируются в полукилометре от украинского блокпоста. Объемы поставок оружия террористам выясняют в службе безопасности, которая взяла здание под свой контроль.
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Ранее сообщалось, что боевики всю ночь обстреливали силовиков из "Градов" и минометов.
Боевики подсылают детей за снарядами в украинских военных
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