Школьников оккупированного Крыма будут обучать крымскотатарскому языку

В аннексированном Крыму «министерство» образования, науки и молодежи готовит проекты нескольких разноуровневых учебных программ по учебным предметам «Крымскотатарский язык» и «Крымскотатарская литература». Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Как сообщили в пресс-службе крымского «правительства», такой проект будет подготовлен впервые, предполагается, что он будет охватывать «изучение крымскотатарского языка как родного и не родного в дошкольных образовательных организациях и в 1-11 классах общеобразовательных организаций Крыма».

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Программы разрабатываются в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, – отметили в «министерстве» образования Крыма.

Также в оккупированном Крыму создают пророссийское объединение крымских татар. Общественное движение крымскотатарского народа «Къырым» будет сформировано до конца текущего года, съезд планируется провести в середине декабря, после чего движение собирается распространить свою деятельность за пределами республики и Севастополя – в восьми регионах России.