В Киеве задержали водителя, который в Виннице сбил на смерть студентку

Сотрудники Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области 27 февраля задержали в Киеве водителя, который подозревается в том, что в ноябре прошлого года в Виннице сбил на смерть 21-летнюю студентку Винницкого торгово-экономического университета и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении отдела связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, 17 ноября 2007 года на улице Чорновила в г. Виннице неизвестный водитель автомобиля сбил 21-летнюю студентку Винницкого торгово-экономического университета, жительницу с. Заливанщина Калиновского района и скрылся с места происшествия. От полученных телесных травм девушка умерла на месте. По данному факту следственным управлением УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренными ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к гибели человека).

27 февраля 2008 года сотрудники милиции задержали в г. Киеве подозреваемого в совершении этого преступления. На одной из автостоянок Киева также обнаружили его автомобиль «Фольксваген Туран».

По данным предварительного следствия, задержанный – 47-летний военнослужащий – находясь за рулем этой иномарки после совершения ДТП с места происшествия скрылся. Автомобиль он спрятал в собственном гараже, а впоследствии отремонтировал и поставил на стоянку в Киеве.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщал УНИАН, Управление Государственной автоинспекции в Винницкой области обещало 10 тыс. грн. вознаграждения за помощь в установлении личности водителя, который 17 ноября 2007 года сбил на смерть 21-летнюю студентку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.