В Красной Могиле задержаны 22 гражданина Азербайджана

Луганские пограничники задержали в пункте пропуска Красная Могила 22 потенциальных нелегальных мигранта.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Игорь ПЛЕТЕНЯ, вчера с поезда «Баку – Киев» было снято 22 гражданина Азербайджана в возрасте от 20 до 47 лет, которые во время пограничного контроля не смогли подтвердить цель своей поездки. После оформления необходимых документов, их вернули в Россию поездом «Симферополь – Свердловск».