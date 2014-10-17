Боевики "ДНР" разработали план по созданию запаса "помощи" от России - Тымчук

В ходе совещания главарей террористических групп "ЛНР" было заявлено, что 2\3 "российской помощи" разворовывается ещё до поступления в отряды боевиков.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Разработан план создания централизованных запасов "помощи", поступаемой из РФ, и жесткого учета выдачи боеприпасов, снаряжения и продовольствия террористическим группам. Подобный план ранее разработан и в "ДНР", где также отмечается массовое разворовывание "помощи", однако данный план реализовывается лишь частично", - пишет он.

Отмечено появление контрабандистов, занимающихся поставками строительных материалов и продовольствия в "ДНР" с территории, контролируемой Украиной.