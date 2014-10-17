Боевики недовольны, что только группировки "Оплот" и "Восток" получают привилегии от РФ

Среди террористических группировок появляется недовольство тем, что подразделения боевиков "Оплот" и "Восток" оказались в привилегированном положении и получают снабжение напрямую из России.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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Также эксперт заявляет, что в Снежном на базе ПАО "Снежнянский завод химического машиностроения" ("Химмаш") боевики организовали процесс демонтажа подбитой техники и вооружения, не подлежащих восстановлению. Металл вывозится в Россию.

Тем временем, в террористической организации "ДНР" решается вопрос о возобновлении работы предприятий.