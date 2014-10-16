Женщин из Луганской колонии №17 эвакуировали в Качановскую колонию
Сегодня из Луганского учреждения исполнения наказаний (№ 17) в Качановскую исправительную колонию управления ГПтС Украины в Харьковской области (№ 54) была эвакуирована 171 осужденная женщина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как отмечается в сообщении, «в конце июня 2014 года, учитывая сложную в то время ситуацию на территории, где была размещена Червонопартизанская исправительная колония управления ГПтС Украины в Луганской области (№ 68), руководством ГПтС Украины было принято решение и приняты меры относительно срочной перевозки всех осужденных этого учреждения в более безопасное для жизни и здоровья место - Луганское учреждение исполнения наказаний (№ 17)».
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В ГПтСУ отметили, что в дальнейшем изучались разные возможности для перевода этих осужденных в другие учреждения исполнения наказаний, расположенных в областях, где нет боевых действий. После долгих переговоров и межведомственного сотрудничества правоохранительных органов осужденные эвакуированы в Качановскую исправительную колонию управления ГПт С Украины в Харьковской области (№ 54), где созданы надлежащие условия для их содержания.
Во время проведения соответствующих мероприятий никто не пострадал. В настоящее время всем женщинам оказывается психологическая помощь, изучается вопрос коммунально-бытового обеспечения.