В тюрьмах на востоке Украины разрушена почти вся инфраструктура - Омбудсмен

Об этом сказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США Томасом Мелиа, сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмена.

На встрече было обсуждено участие офиса Омбудсмена в обеспечении эффективности расследования событий на Майдане Независимости, прежде всего, в связи со специальным докладом Уполномоченного о нарушениях прав и свобод человека во время событий, которые происходили в Украине с 11 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года.Читайте такжеТреть заключенных, бежавших от артобстрела, вернулись в колонию для отбывания наказания

Лутковская проинформировала представителя Госдепартамента США о ходе производства Омбусмена по возвращению из российского плена украинских граждан Олега Сенцова и Надежды Савченко.

Мелиа и Лутковская подробно обсудили ситуацию с соблюдением прав человека на оккупированной территории Крыма, в том числе запрет въезда на полуостров лидерам крымских татар Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.

Лутковская акцентировала внимание на многочисленных фактах нарушения прав граждан на территории Крыма. Она сообщила о том, что в пенитенциарных заведениях АРК находятся около 3 тыс. осужденных, у 20% которых родственники и семьи находятся на территории Украины и с которыми у заключенных невозможны какие-либо семейные и социальные связи.

По словам Лутковской, не менее проблемной является ситуация в учреждениях отбывания наказаний на востоке Украины, которые в основном захвачены незаконными вооруженными формированиями и в которых практически разрушена вся инфраструктура обеспечения жизнедеятельности заключенных.Читайте такжеЗаключенные на Донбасе страдают от нехватки еды и воды

В этом контексте Лутковская привела положительный пример конструктивного сотрудничества Омбудсменов Украины и РФ в деле возвращения похищенных детей.

Во время встречи были затронуты также проблемы вынужденных переселенцев, их обустройства в безопасных регионах Украины и предоставления им гарантий социальной защиты.