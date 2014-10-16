Лукашенко готов принять в Беларуси всех украинцев, которые захотят переехать

С таким заявлением белорусский лидер выступил на встрече с руководством «Мотор Сичи».

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«Прошу, чтобы вы не исходили из нынешней ситуации, вот тяжеловато где-то в Украине, надо через Беларусь работать с Россией. Я это даже не скрываю, это правильно. Я и президенту России сказал: «Буду приглашать всех украинцев, которые ко мне приедут, жить, работать с нами, через нас с вами. И вы должны это понимать», - цитирует белорусского президента агентство «БелТА».

По его словам, об этом знает и руководство Украины. «Я им об этом тоже говорил. И когда они пытались со мной спорить, я очень жестко на это реагировал», - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, количество внутренних переселенцев в Украине возросло до 413 тыс.