У боевиков появилась "военная полиция", населению предлагают штурмовать армию за 200 гривень

Главари террористической организации "ДНР" предпринимают попытки бороться с массовыми случаями грабежей и мародерства со стороны боевиков.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"С этой целью в террористические группы введены должности представителей "военной полиции". Однако эффективность данного нововведения незаметна, поскольку "полицейские" назначаются из числа тех же террористов", - пишет он.

В "ЛНР" также остро ощущается нехватка личного состава. Введена система разового привлечения желающих из числа местного населения к участию в штурмах позиций украинских войск. За участие в вооруженной акции обещана выплата по 200 грн. Наиболее популярны "должности" в минометных расчетах, наименьшее количество желающих "подработать" в роли гранатометчиков.