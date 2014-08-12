На контролируемых боевиками территориях фиксируются многочисленные случаи мародерства



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Значительная часть боевиков считают, что руководство “ДНР” их предало и оставило одних, кроме того, существует проблема относительно невыплаты им денежного обеспечения, в результате чего отмечается массовое дезертирство», - отметил он.

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По словам спикера СНБО, фиксируются многочисленные случаи мародерства со стороны террористов, которые, пользуясь незаконным правом проверки документов, окружают определенный район, или объявляют о возможном обстреле и устраивают обыски частных квартир и проверку личных документов и вещей на улицах городов.

«Во время досмотров вещи мирных граждан, представляющие ценность, изымаются», - сообщил Лысенко.