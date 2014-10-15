В трех районах Донецка рвутся снаряды и горят дома

Как сообщает сайт 62.ua со ссылкой на очевидцев, в Куйбышевском районе снаряды попали в террикон шахты "Октябрьская", также разорвались снаряды за магазином "1000 мелочей", ближайшие дома повреждены осколками.

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Под обстрел попал и район шахты Панфиловская.

В Петровском районе снаряды попали в террикон шахты 11, также зафиксировано попадание на Брикетной - разрывом выбиты стекла в близлежащих домах.

Как сообщают жители города в социальных сетях: "В Киевском районе был очень сильный взрыв возле ТЦ "Маяк" по ул. Артема". "Северный: миномет где-то совсем рядом бахнул, полетело в аэропорт". "В аэропорту бахает меньше, на Питьевых ставках автоматы одиночники и очереди, зато в районе Рутченково 29-й бахает очень неслабо". "Из города работает артиллерия, слышно даже как снаряды пролетают со свистом". "На Октябрьского - сейчас попало в четыре гаража, повреждена машина. Тушат пожарники".