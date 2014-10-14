Донецк, окраины Дебальцево и Ясиноватский район Донецкой области - горячие точки на Востоке. Там уже реже, чем раньше, но все же обстреливают украинские позиции и жилые кварталы из танков, градов, минометов и артиллерии.

Боевики не оставляют попыток штурма Донецкого аэропорта, поэтому страдают все приближенные к нему районы.

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Вчера вечером обстреляли крупнейшую в Украине шахту "Комсомолец Донбасса", сотрудники скрывались в защитных сооружениях.

В Дебальцево продолжаются переговоры о линии разграничения и буферной зоне между украинскими военными и боевиками. Рабочие встречи, несмотря на объявленное перемирие, происходят под выстрелами.