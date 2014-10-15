ОБСЕ: поселок под Мариуполем обстреливали из "Града"

Об этом сообщает миссия ОБСЕ. По данным наблюдателей, 14 октября в 14.23 в Мариуполе они услышали звуки обстрела, сообщает радио "Свобода".

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Украинский военный, который находился с миссией сообщил, что обстреляли блокпост силовиков за километр на восток от поселка Сартана(19 км на северо-восток от Мариуполя), сообщили в ОБСЕ.

"Другой источник сообщил миссии, что погибли 7 человек, а от 10 до 15 были ранены", - говорится в сообщении наблюдателей.

Как заявили представители миссии, по прибытии на место происшествия они обнаружили остатки ракеты "Град", их расположение свидетельствовало об обстреле с востока.

Наблюдатели говорят, что оставили поселок через 15 минут из-за постоянного обстрела. По предположениям членов миссии, перестрелка велась между украинскими силовиками и, предположительно, боевиками "ДНР".

Впоследствии миссия поехала в больницу в Мариуполе, где дежурный врач сообщил о 14 раненых, которых доставили, двое из них - в тяжелом состоянии. "В больнице священник, который заявил, что был на месте происшествия, сообщил, что видел несколько тел. Он добавил, что украинские военные оказывали первую медицинскую помощь раненым", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя, в результате вчерашнего обстрела поселка Сартана возле Мариуполяпогибли 7 мирных жителей, еще 17 человек получили ранения. По данным горсовета, обстрел совершили пророссийские боевики.