Боевики обстреливают пригород Мариуполя, люди прячутся в подвалы

Об этом сообщает штаб Обороны Мариуполя в Facebook.

«Сейчас происходит минометный обстрел блокпостов возле поселков Талаковка, Сартана и микрорайона «Восточный», - говорится в сообщении.

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«Вооруженные силы Украины дают достойный отпор. Ситуация под контролем, опасности длягорода Мариуполя - УНИАН) нет», - сообщает штаб обороны города.

Как сообщили 0629 местные жители, звуки залпов сильно слышны в Ильичевском районе города. Жители поселка Талаковка сообщают о черном дыме над небом.

“Очень сильно трясутся стены в домах, сильнее чем было во время прошлых обстрелов, мы вынуждены прятаться в подвалах”, - рассказывают сельчане.

По информации военных, в районе одного из блокпостов в поселке Талаковка идет бой. Работает тяжелая артиллерия.

Есть также сведения, что обстрелу подвергся и блокпост в микрорайоне "Восточный".

Также сообщается о стрельбе в районе Донецкой трассы – ее слышат жители сел Заря и Кальчик.

По данным штаба территориальной обороны Мариуполя, на данный момент обстрелу подверглись блокпосты в поселках Талаковка, Сартана и в микрорайоне "Восточный". Местные жители сообщают об обстреле из Градов, но штаб подтверждает только минометный обстрел.

Как сообщил поселковый голова Сартаны Степан Махсма, в этом поселке тихо и болокпост, установленный рядом с ним, никто не обстреливает. "Бои ведутся в Талаковке, - подчеркнул поселковый голова. - Но залпы слышны очень сильно. Жители забирают детей из школ и детских садов".

По данным Талаковского поссовета, в 11.30 начался обстрел блокпоста. В результате боя был поврежден газопровод. В 12.30 залпы стихли. Сейчас в поселке затишье - жители вышли из укрытий и обследуют дома.