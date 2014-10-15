Отпущены 17 задержанных за столкновения под Радой

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. "Под стражей находятся 10 человек, подозреваемых в совершении преступления. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 ("хулиганство"). Относительно других составили 17 админпротоколов о правонарушениях, провели профилактические беседы и отпустили", - написал он.

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Советник уточнил, что установлены личности еще ряда участников и организаторов беспорядков и антиукраинских провокаций под Радой, которые принимали активное участие в драках и использовали холодное оружие.

"В настоящее время проходят мероприятия по их поиску и задержанию, - отметил советник.