Отпущены 17 задержанных за столкновения под Радой

14:05, 15 октября 2014
Общество
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Милиция отпустила 17 человек из тех, кто был задержан в ходе вчерашних столкновений у здания Верховной Рады. 

Под Радой задержали несколько десятков людей /фото hromadske.tv

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. "Под стражей находятся 10 человек, подозреваемых в совершении преступления. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 ("хулиганство"). Относительно других составили 17 админпротоколов о правонарушениях, провели профилактические беседы и отпустили", - написал он.

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Советник уточнил, что установлены личности еще ряда участников и организаторов беспорядков и антиукраинских провокаций под Радой, которые принимали активное участие в драках и использовали холодное оружие.

"В настоящее время проходят мероприятия по их поиску и задержанию, - отметил советник.

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