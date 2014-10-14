В драке под Верховной Радой пострадал фотокор Reuters
Под Верховной Радой сегодня гремели взрывы, дрались палками и цепями.
Так отметили Покров пикетчики, требуя признания воинов УПА и свободу политзаключенным, говорится в сюжете ТСН.
Митингующих подбодрило решение президента Петра Порошенко о переносе праздника защитника Отечества с 23 февраля на исторический день украинского войска - Покрова Богородицы, 14 октября.
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Люди считали, что после этого депутаты с первой же попытки проголосуют за признание УПА воюющей стороной во Второй мировой войне.
Спикер Александр Турчинов ставил это предложение на голосование 8 раз. Ни разу законопроект не набрал необходимой поддержки.
Это разозлило митингующих со двора Верховной Рады. В здание парламента полетели петарды и камни, завязалась драка с правоохранителями.
В стычках достается и случайным людям. Фотокорреспонденту Reuters кто-то рассек голову. Лидер "Свободы" Олег Тягнибок сначала взял на себя ответственность за поведение толпы. Но уже через несколько минут от своих слов отказался.