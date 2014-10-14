Столкновения под Радой могли организовать спецслужбы России – Геращенко

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Не исключено, что за организаторами сегодняшней провокации стояли иностранные спецслужбы Российской Федерации", - написал он.

"От незаконных действий провокаторов пострадало 15 сотрудников милиции. Разбиты головы, переломаны руки, вывихнуты суставы. По состоянию на сейчас задержан 21 правонарушитель, который кидал камни, бил стекла, кидал взрывпакеты, нападал на правохранителей. Все правонарушители задокументированны на видео", - добавил Геращенко.

По его словам, задержания исполнителей провокации и организаторов провокаций будут продолжены до тех, пор, «пока каждый не ответит перед законом за то, что натворил».

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«МВД обращается ко всем политическим силам с предложением воздержаться от проведения массовых акций в Киеве до дня выборов 26 октября, так как это может быть использовано в провокационных целях врагами Украины», - сказал Геращенко.