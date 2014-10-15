Боевики объявили о создании "Казацкой народной республики" и установили блокпосты - Тымчук

Местным жителям в Свердловске, Ровеньках и Антраците представители российских "казачьих" формирований сообщили о создании "Казацкой народной республики".

Об этом руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на свой странице в Facebook.

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"По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", вчера, 14 октября, местным жителям в н.п.Свердловск, Ровеньки и Антрацит представителями российских "казачьих" формирований сообщено о создании "Казацкой народной республики". На въездах в Свердловск установлены казачьи блокпосты", - написал он.