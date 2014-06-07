"Казаки" сбежали из Красного Луча и Антрацита, а ночью хотят прорваться в Россию - Тымчук

Российские наемники из так называемых казачьих организаций организованно покинули Красный Луч и Антрацит.

Об этом пишет на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По данным группы «Информационное Сопротивление», в настоящее время отряды общей численностью около 300 российских "казаков" концентрируются в Станично-Луганском районе близ границы с Россией.

Также Тымчук сообщает, что ночью "казаки" планируют прорыв на территорию России.

Читайте такжеВ Антраците казаки закрыли избирательный участокКак сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко, предлагая мирный план урегулирования кризиса на Донбассе и широкую амнистию для тех, кто сложит оружие, подчеркнул, что власть не будет вести переговоры с террористами.

“Нам нужен легитимный партнер по диалогу, говорить с бандитами мы не будем. Мы готовы объявить досрочные местные выборы на Донбассе для формирования партнеров по диалогу”, - сказал Порошенко.

Напомним, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

С 15 апреля в Луганской и Донецкой областях проходит антитеррористическая операция.