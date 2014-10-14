Количество пострадавших во время ДТП на Харьковщине возросло до 13 человек
20:28, 14 октября 2014Общество
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Количество пострадавших в ДТП в Балаклеевском районе Харьковской области увеличилось до 13 человек.
В ДТП погибли 7 человек, 13 получили ранения / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ.
"В результате ДТП водитель автомобиля "ТАТА" и шесть пассажиров автобуса "Вольво" погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще тринадцать пострадавших в результате ДТП доставлены в Балаклейскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним, сегодня днем стало известно о столкновении автобуса с грузовым автомобилем в харьковской области. Ранее сообщалось о 7 погибших и 11 пострадавших.
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