Количество пострадавших во время ДТП на Харьковщине возросло до 13 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ.

"В результате ДТП водитель автомобиля "ТАТА" и шесть пассажиров автобуса "Вольво" погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще тринадцать пострадавших в результате ДТП доставлены в Балаклейскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, сегодня днем стало известно о столкновении автобуса с грузовым автомобилем в харьковской области. Ранее сообщалось о 7 погибших и 11 пострадавших.