В Харьковской области при столкновении автобуса и грузовика погибли 7 человек

По информации пресс-службы ГСЧС, столкновение автобуса Volvo с грузовым автомобилем ТАТА произошло вблизи села Вишневое Балаклейского района в 15.16, передает "Харьков.Комментарии". В результате аварии 7 человек погибли на месте происшествия, 11 - госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники областного управления ГСЧС.