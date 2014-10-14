В Харьковской области при столкновении автобуса и грузовика погибли 7 человек
18:41, 14 октября 2014Общество
3 0
Сегодня днем на автодороге Изюм-Харьков при столкновении автобуса с грузовым автомобилем погибли 7 человек, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.
В результате ДТП травмы получили 11 человек / фото УНИАН
По информации пресс-службы ГСЧС, столкновение автобуса Volvo с грузовым автомобилем ТАТА произошло вблизи села Вишневое Балаклейского района в 15.16, передает "Харьков.Комментарии". В результате аварии 7 человек погибли на месте происшествия, 11 - госпитализированы.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативники областного управления ГСЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter