В Харькове разгрузили первые 10 грузовиков гуманитарной помощи из Германии
В Харьков прибыли первые 10 машин гуманитарного груза из Германии для переселенцев из Донбасса.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на главу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, который координировал процесс разгрузки машин.
«Сегодня представители общества Красного Креста в Украине вместе с сотрудниками ГСЧС Украины приняли гуманитарную помощь для дальнейшего распределения между внутренне перемещенными лицами», - отметил Бочковский.
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7 октября 112 грузовиков с немецкой гуманитарной помощью пересекли украинско-польскую границу.
В конце августа Ангела Меркель во время встречи с Петром Порошенко сообщила о намерении Германии предоставить Украине гуманитарную помощь для переселенцев из Донбасса.
В течение октября в Украину прибудет свыше 110 грузовиков с гуманитарной помощью (зимняя одежда, бытовая техника) и с техническим оборудованием для построения трех транзитных пунктов из сборных зданий для краткосрочного проживания в них людей, временно выезжающих из районов проведения АТО.
По данным ООН, в Украине насчитывается 350 тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса.