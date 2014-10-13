Под Алчевск прибыла колонна из РФ с боеприпасами, из Крыма в Донецк стягивают наемников

В район Алчевска зафиксировано прибытие колонны снабжения из России с боеприпасами и снаряжением.

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Состав колонны – микроавтобусы "Газель" (ранее колонны формировались в основном из грузовых автомобилей "КамАЗ" и "ЗиЛ")", - пишет он.

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В Донецк прибыла группа российских наемников (до 100 чел), прошедших подготовку в оккупированном Крыму. Группа разбита на подразделения, хорошо вооружена и оснащена.

Российские войска проводят обновление фотокарт района Мариуполя. В районе Новоазовска в первый эшелон выведены местные боевики, тогда как "кадыровцы» и регулярные подразделения армии РФ выведены во второй эшелон.