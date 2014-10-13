"Предвыборная гонка": боевики "Беса" напали на штаб лидера "ДНР" - Тымчук

Продолжаются конфликты между различными террористическими группировками, теперь провоцируемые и так называемой "предвыборной кампанией", которую проводят главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В частности, в "ДНР" зафиксировано нападение подразделения боевиков, подчиненных вожаку террористов Безлеру ("Бесу"), на "предвыборный штаб" нынешнего "премьера ДНР" Захарченко", - пишет он.

Руководство террористической организации "ДНР" разослало предписание командирам своих подразделений с требованием "повысить мобильность" групп боевиков за счет их оснащения автотранспортом.

Эксперт отмечает, что "повышение мобильности" происходит за счет изъятого у населения личного автотранспорта.