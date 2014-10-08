Завтра в Украине ожидается до +22 градусов
9 октября температура воздуха в Украине повысится, заморозки отступят и ночью ожидается +4 +10, на западе и юге до +10+15 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до +13+18 градусов, в западных областях возможно до +24 градусов.
Везде будет преобладать сухая погода, осадков в Украине не предвидится.
Ночью и утром ожидаются туманы.
В западной части без осадков. Температура воздуха ночью +10+15, в Карпатах +4+9, днем +19+22 градуса, сообщает opogode.ua.
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В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +4+10, днем +12+17 градусов.
В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +5+11, днем +12+18 градусов.
На востоке Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +4+9, днем +12+18 градусов.
В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +7+15, днем +14+20 градусов.
В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +7+9, днем +15+18 градусов.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.