Завтра в Украине ожидается до +22 градусов

Везде будет преобладать сухая погода, осадков в Украине не предвидится.

Ночью и утром ожидаются туманы.

В западной части без осадков. Температура воздуха ночью +10+15, в Карпатах +4+9, днем +19+22 градуса, сообщает opogode.ua.

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В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +4+10, днем +12+17 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +5+11, днем +12+18 градусов.

На востоке Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +4+9, днем +12+18 градусов.

В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +7+15, днем +14+20 градусов.

В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +7+9, днем +15+18 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.