Октябрь в Украине начнется небольшими дождями и северным ветром

Температура воздуха снизится на 2-4 градуса и составит +10+16 градусов, лишь на юге и на Закарпатье будет теплее, сообщает Opogode.ua.

В западной части осадков не ожидается, лишь местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью +7 +12, днем +11 +16, на Закарпатье до +20 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +8 +13 градусов, днем +12 +17 градусов.

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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +14 +19 градусов.

На востоке Украины пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +12 + 17 градус.

В южной части местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +8 +14, днем +15 +20 градусов.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +9 +11, днем +13 +15 градусов.

Ветер в Украине ожидается северный, 5-12 м / с.