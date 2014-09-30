Октябрь в Украине начнется небольшими дождями и северным ветром
1 октября в Украине будет преобладать хотя и облачная, однако сухая погода, лишь местами в западных, восточных областях и на юге пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха снизится на 2-4 градуса и составит +10+16 градусов, лишь на юге и на Закарпатье будет теплее, сообщает Opogode.ua.
В западной части осадков не ожидается, лишь местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью +7 +12, днем +11 +16, на Закарпатье до +20 градусов.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +8 +13 градусов, днем +12 +17 градусов.
Читайте такжеВ Украине на этой неделе похолодание и дожди не ожидаются
В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +14 +19 градусов.
На востоке Украины пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +12 + 17 градус.
В южной части местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +8 +14, днем +15 +20 градусов.
В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +9 +11, днем +13 +15 градусов.
Ветер в Украине ожидается северный, 5-12 м / с.