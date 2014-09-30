Октябрь в Украине начнется небольшими дождями и северным ветром

15:38, 30 сентября 2014
Общество
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1 октября в Украине будет преобладать хотя и облачная, однако сухая погода, лишь местами в западных, восточных областях и на юге пройдут небольшие дожди. 

Начинается второй месяц осени / flickr.com/photos/judo_dad

Температура воздуха снизится на 2-4 градуса и составит +10+16 градусов, лишь на юге и на Закарпатье будет теплее, сообщает Opogode.ua.

В западной части осадков не ожидается, лишь местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью +7 +12, днем +11 +16, на Закарпатье до +20 градусов. 

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +8 +13 градусов, днем +12 +17 градусов. 

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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +14 +19 градусов. 

На востоке Украины пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +12 + 17 градус. 

В южной части местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью +8 +14, днем +15 +20 градусов. 

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +9 +11, днем +13 +15 градусов. 

Ветер в Украине ожидается северный, 5-12 м / с.

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