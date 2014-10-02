В Генштабе говорят, что Донецк обстреливают неподконтрольные "ДНР" боевики
04:07, 02 октября 2014Политика
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Замглавы Генштаба Юрий Думанский заявил, что Донецк обстреливает какая-то третья сторона - некие вооруженные подразделения, которые не подчиняются террористической организации ДНР.
REUTERS
Об этом он сказал в Краматорске, комментируя сегодняшние обстрелы Донецка, передает lb.ua.
"Они [ДНР] говорят, что это укры, укропы обстреляли, а мы в это время не стреляли. Я приведу пример: мы когда в Донецке были, мы не стреляли, они не стреляли, [а] какая-то третья сторона "валит" по Донецку", - рассказал Думанский.
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На вопрос, кто это может быть, он ответил: "Ну кто его знает? Какие-то бесконтрольные подразделения, ничьи... Вот он имеет миномет, грузовой автомобиль. Подъехал, выстрелил, сел и уехал".
По его словам, ДНРовцы утверждают, что тоже не знают, кто это стреляет.
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