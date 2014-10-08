Сегодня правительство должно определить дату начала отопительного сезона

10:47, 08 октября 2014
Общество
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Когда начинать отопительный сезон в Украине, сегодня должно решить правительство.

Сьогодні уряд визначить дату початку опалювального сезону / УНІАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.ранок.

Правда, включать отопление или нет, будут решать на местах, учитывая среднесуточную температуру воздуха и готовность котельных к началу отопления.

Об этом накануне заявил вице-премьер Владимир Гройсман и призвал местную власть к разумной экономии.

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