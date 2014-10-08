Сегодня правительство должно определить дату начала отопительного сезона
10:47, 08 октября 2014Общество
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Когда начинать отопительный сезон в Украине, сегодня должно решить правительство.
Сегодня правительство определит дату начала отопительного сезона / УНИАН
Об этом говорится в сюжете ТСН.ранок.
Правда, включать отопление или нет, будут решать на местах, учитывая среднесуточную температуру воздуха и готовность котельных к началу отопления.
Об этом накануне заявил вице-премьер Владимир Гройсман и призвал местную власть к разумной экономии.
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Сегодня правительство решит, когда начинать отопительный сезон
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