Сегодня правительство должно определить дату начала отопительного сезона

Об этом говорится в сюжете ТСН.ранок.

Правда, включать отопление или нет, будут решать на местах, учитывая среднесуточную температуру воздуха и готовность котельных к началу отопления.

Об этом накануне заявил вице-премьер Владимир Гройсман и призвал местную власть к разумной экономии.

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