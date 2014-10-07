Боевики обстреливают остатки Донецкого аэропорта, снайперы стреляют из окон квартир (видео)
20:29, 07 октября 2014Общество
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Стрельба по украинским десантникам, которые обороняют аэропорт в Донецке, не прекращается.
Украинские военные держат аэропорт под контролем / ТСН
Боевики не прекращают атаки на Донецкий аэропорт.
Остатки терминалов они утром обстреливали из бронетехники, а снайперы из окон квартир многоэтажек вели огонь по украинским десантникам, которые обороняют аэропорт.
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Журналисты услышали взрывы, залпы тяжелого оружия и увидели клубы черного дыма.
Боевики не прекращают атак на Донецкий аэропорт
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