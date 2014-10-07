Россия поместила в московское СИЗО взятого в плен раненного бойца "Азова" - комбат

Боевики из террористической организации "Донецкая народная республика" взяли в плен одного из бойцов батальона "Азов" и позже передали его России. Сейчас он находится в Москве в СИЗО Лефортово.

Об этом "Дождю" сообщил командир добровольческого батальона "Азов" Андрей Билецкий.

Как рассказал Билецкий, командование батальона пыталось обменять пленного, который был ранен, на денежное вознаграждение или пленных боевиков из "ДНР", но у них ничего не вышло.

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"Не хотят (боевики - прим. Ред.) "азовца" менять. Они балованные. Сначала попросили деньги - мы собрали средства. Потом - "деньги не нужны". Я им сразу предложил крупную достаточно сумму. Потом предложили на четырех человек поменять - мы собрали четырех человек. "Нет, на семь". Мы собрали семь, в том числе и таких, достаточно высокопоставленных для них. "Нет, давайте на десять". Собрали десять - связь прервалась», - пояснил командир батальона "Азов".

По его словам, пленный "азовец" является гражданином Украины.