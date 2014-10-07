Боевики "ДНР" приостановили обмен пленными
12:40, 07 октября 2014Общество
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Боевики "Донецкой народной республики" ("ДНР") приостановили процесс обмена пленными с украинской стороной.
REUTERS
Об этом сообщает informator.lg.ua. Боевики утверждают, что это произошло по вине украинской стороны.
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"Киевская сторона не хочет возвращать нам тех ребят, которые есть в списке. До тех пор, пока киевская сторона их не отдаст, обмена не будет. Отдают обычных граждан, или политзаключенных. А военнопленные остаются там", - заявила председатель комитета по военнопленных "ДНР" Дарья Морозова.
Как сообщал УНИАН,обмен пленными предусмотрен договоренностями, достигнутыми в Минске на заседании трехсторонней группы.
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