Боевики "ДНР" приостановили обмен пленными

Об этом сообщает informator.lg.ua. Боевики утверждают, что это произошло по вине украинской стороны.

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"Киевская сторона не хочет возвращать нам тех ребят, которые есть в списке. До тех пор, пока киевская сторона их не отдаст, обмена не будет. Отдают обычных граждан, или политзаключенных. А военнопленные остаются там", - заявила председатель комитета по военнопленных "ДНР" Дарья Морозова.

Как сообщал УНИАН,обмен пленными предусмотрен договоренностями, достигнутыми в Минске на заседании трехсторонней группы.