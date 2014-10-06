В Украине этой ночью снова ожидаются заморозки
7 октября температура воздуха в Украине снизится ночью до заморозков 0-5 градусов, а днем она составит +8+16 градусов.
Осадков не ожидается, антициклон обусловит сухую погоду, сообщает opogode.ua.
Ночью и утром предусматриваются туманы.
В западной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +5+12, днем + 9+14 градусов.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +3+9, местами заморозки 0-5 градусов, днем +8+15 градусов.
В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +4+9, местами заморозки 0-3 градуса, днем +9+13 градусов.
На востоке Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +3+8, местами заморозки 0-4 градуса, днем +9+14 градусов.
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В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +6+12 днем +12+16 градусов.
В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +4+6, местами возможны заморозки 0-2 градуса, днем +10+12 градусов.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.