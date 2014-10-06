В Украине этой ночью снова ожидаются заморозки

7 октября температура воздуха в Украине снизится ночью до заморозков 0-5 градусов, а днем она составит +8+16 градусов.

Осадков не ожидается, антициклон обусловит сухую погоду, сообщает opogode.ua. Ночью и утром предусматриваются туманы. В западной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +5+12, днем + 9+14 градусов. В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +3+9, местами заморозки 0-5 градусов, днем ​​+8+15 градусов. В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +4+9, местами заморозки 0-3 градуса, днем +9+13 градусов. На востоке Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +3+8, местами заморозки 0-4 градуса, днем +9+14 градусов. Читайте такжеВ Украине на этой неделе похолодания и дождей не ожидается В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +6+12 днем +12+16 градусов. В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +4+6, местами возможны заморозки 0-2 градуса, днем +10+12 градусов. Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter