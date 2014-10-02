Ночью начнутся заморозки и туманы, а днем температура не поднимется выше 15° тепла
3 октября температура воздуха в Украине ожидается низкой, ночью, кроме юга и большей части западных областей, заморозки 0-4 градуса.
В течение дня столбики термометров покажут +9+16 градусов, сообщает Opogode.ua.
Везде будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях местами пройдут дожди.
Ночью и утром ожидаются туманы.
В западной части ожидаются дожди, на Волыни, в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +4+10 днем +9+15 градусов.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +3+9, местами заморозки 0-4 градуса, днем +9+14 градусов.
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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +3+9, местами заморозки 0-3 градуса, днем +9+14 градусов.
На востоке Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +1+6, местами заморозки 0-4 градуса, днем +9+15 градусов.
В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +5+12, днем +12+16 градусов.
В Киеве будет господствовать сухая прохладная погода. Температура воздуха ночью +3+6, местами заморозки 0-2 градуса, днем +9+12 градусов.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.