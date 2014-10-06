Террористы завезли в Луганск партию российских учебников - СНБО

13:58, 06 октября 2014
Общество
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Пророссийские террористы ввезли в Луганск партию российских учебников, утвержденную Минобразования РФ.

Бойовики привезли російські підручники до Луганська / gigamir.net

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Согласно оперативным данным, из России в Луганск прибыла утвержденная Министерством образования РФ партия российских учебников», - отметил он.

Кроме того, по словам Лысенко, в учебных заведениях, где есть юридическая специализация, террористы пытаются ввести предмет «российское право».

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«Высшие учебные заведения, которые не работают в правовом поле Украины, будут лишены лицензии на образовательную деятельность», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, террористы на подконтрольной территории принудительно навязывают преподавание в школах и вузах только на русском языке.

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