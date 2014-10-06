24 больницы Донетчины прекратили работу из-за боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Донецкой области из-за действий боевиков прекратили работу 24 учреждения здравоохранения», - сказал он.

Читайте такжеБоевики обстреляли больницу в Счастье – СМИКроме того, Лысенко заметил, что «участились случаи недовольства местных жителей действиями террористов, а также увеличивается количество столкновений между разными бандами террористов и российскими военными».