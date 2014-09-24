Луганскую областную больницу и бюро судмедэкспертизы перенесут в Северодонецк

Как сообщила УНИАН пресс-служба облгосадминистрации, такое решение было принято сегодня, 24 сентября, на совещании главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля с руководителями медицинских учреждений области и Департамента здравоохранения в Северодонецке.

Согласно сообщению, в частности, было принято решение о размещении областной больницы в помещениях Северодонецкой многопрофильной больницы.

Как отмечалось на совещании, сегодня Северодонецкая многопрофильная больница ежедневно принимает около 150 человек из других регионов области и уже фактически работает, как областная.

Читайте такжеОфис председателя Луганской ОГА будет находиться в СеверодонецкеТакже в Северодонецк будет перенесен Областной центр медико-социальной экспертизы, бюро судмедэкспертизы и другие общеобластные медицинские учреждения.

Кроме того, отмечалось, что в этом году планируется закончить строительство филиала областной поликлиники в Старобельске, который будет обслуживать жителей северных районов области. На указанные цели будет выделено более 2 млн. гривен.

«Мы находимся в прифронтовом городе и первое, что должно быть готово - это медицина», - подчеркнул Москаль.

По словам медиков, основными проблемами на сегодня остаются невыплата заработной платы сотрудникам и отсутствие финансирования.

Читайте такжеБоевики два часа обстреливали из минометов ТЭС в городе СчастьеТак, некоторые больницы, например в г. Счастье, не финансируются с 3 июня, при том, что она фактически работает в режиме прифронтового госпиталя.

Москаль сообщил, что вопрос финансирования бюджетных организаций городов, которые прилегают к зоне АТО, будет решен после переподчинения этих населенных пунктов районам, которые контролирует украинская власть.