"Нейтральное" село Павлополь на Донбассе: военные и боевики ходят в одни и те же магазины

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на сельского голову Павлополя Сергея Шапкина.

«2-3 перестрелки в день происходит, стреляют через реку, с одной и с другой стороны из автоматов, гранотометов и минометов. Иногда обстреливают и плотину, но она крепкая, выстоит», - заявил он.

В частности, вчера в огороде одного из частных домов разорвался снаряд, а второй упал предположительно в стороне кладбища.

Также сообщается, что с командованием военных достигнута договоренность, что людей будут выпускать из села согласно спискам, которые сейчас составляют в сельсовете.

С одной стороны село контролируют украинские военные, с другой - "ДНР".

Зарплаты и пенсии в Павлополе не получают, но проблем с продуктами нет. Кстати, в магазинах можно встретить и украинских военных, и боевиков "ДНР"

Читайте такжеНа Луганщине у украинцев отбирают паспортаКроме того, сегодня стало известно, что сельский голова Павлополя был похищен боевиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В селе Павлополь Новоазовского района Донецкой области 20 боевиков-кадыровцев похитили из собственного дома сельского голову», - сказал он.

«Также они с целью провокации произвели несколько выстрелов из минометов в сторону позиций украинских войск», - добавил Лысенко.

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