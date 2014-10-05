В Луганске боевики захватили Свято-Троицкий собор

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. По его словам боевики выгнали оттуда священников и заявили о перестройке храма в общежитие.

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Кроме того, по его словам, на подконтрольной террористам территории принудительно навязывается преподавание в школах и вузах только на русском языке.