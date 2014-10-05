В Луганске боевики захватили Свято-Троицкий собор
14:50, 05 октября 2014Общество
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В Луганске пророссийские боевики, назвавшиеся "донскими казаками", захватили Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. По его словам боевики выгнали оттуда священников и заявили о перестройке храма в общежитие.
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Кроме того, по его словам, на подконтрольной террористам территории принудительно навязывается преподавание в школах и вузах только на русском языке.
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