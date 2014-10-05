В Ивано-Франковской области загорелся гостиничный комплекс.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в урочище Вышня села Поляница Яремчанского городского совета сегодня в 03.42 в двухэтажном деревянном здании гостиничного комплекса «Киевская Русь» возник пожар.

«По состоянию на 7 часов утра пожар локализован на площади около 900 кв.м, гашение продолжается», - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и размер ущерба – устанавливаются.