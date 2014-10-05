Продукты в оккупированном Крыму снова заметно подорожали

Товары, которые ввозят на оккупированную территорию, требуют декларирования, а перевозчики оказались не готовы к таким нововведениям. Нехватка продуктов и бытовых товаров мгновенно дали о себе знать. Каждый поход за продуктами в оккупированном Крыму приводит в замешательство местных жителей, передает ТСН.ua.

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"Цены каждый день растут. Сахар вчера был 35, а сегодня - 40. Вареная колбаса была 284, а сейчас 315", - говорят крымчане. Подорожало мясо, овощи, картофель, сахар. Наибольший скачок цен в управлении статистики Крыма зафиксировали на фрукты. Они подорожали в полтора раза. Еще несколько дней назад бананы в Крыму стоили почти вдвое дешевле. Сейчас покупатели называют их золотыми и проходят мимо прилавков с экзотическими фруктами.

Однако теперь не всем по карману даже простые помидоры и огурцы. Продавцы жалуются - люди стали покупать значительно меньше. Наиболее нестабильная ситуация с молочными продуктами, поскольку Крым на 90% зависел от поставок этих продуктов именно из Украины. Литр молока стоит более 20 грн.

Эксперты советуют крымчанам снять розовые очки и готовиться к дефициту и высоким ценам на продукты питания.