На Донетчине обесточены 62 населенных пункта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, еще 62 населенных пункта (из них 51 - из-за боевых действий) остаются обесточенными.

В работах участвовало 568 энергетиков ДТЭК в составе 221 бригады с использованием 166 единиц техники.

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Восстановлено энергоснабжение в селах Волновахского, Старобешевского, Новоазовского, Ясиноватского и Тельмановского районов. В Донецке восстановлено электроснабжение поселка шахты Абакумова в Кировском районе, а также микрорайона Ивановка в Киевском районе, обесточенных 1 сентября из-за боевых действий.

С 17 августа продолжает оставаться обесточенной насосная первого подъема Южно-Донбасского водопровода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция. Восстановить электроснабжение этих объектов невозможно из-за непрекращающихся боев в районе повреждения линий и подстанций.

В Донецке с 30 сентября остается обесточенным из-за боевых действий Северный водопроводный узел, поэтому без воды остаются жители Киевского и частично Куйбышевского районов Донецка. Бригады энергетиков ДТЭК не могут восстановить работу узла из-за непрекращающихся обстрелов.

Частично обесточены города Амвросиевка, Зугрэс, Шахтерск, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Мариуполь и Донецк.

2 октября бригады Горловского, Горловского Восточного, Авдеевского, Торезского, Шахтерского, Дебальцевского, Снежнянского, Харцызского, Старобешевского, Ясиноватского, Тельмановского, Енакиевского РЭС по-прежнему не имели возможности проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий, сказано в сообщении.